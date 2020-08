Beim "AvD Oldtimer-Grand-Prix" am Wochenende vom 7. bis 9. August am Nürburgring sollten zunächst 5.000 Zuschauer am Tag erlaubt sein. Doch das Gesundheitsministerium ist dagegen.

Auf das Konzept mit 5.000 Besuchern hätten sich die Betreiber der Rennstrecke und die Kreisverwaltung Ahrweiler geeinigt, teilten die Verantwortlichen am Nürburgring mit. Damit wäre es in diesem Jahr die erste Veranstaltung auf dem Ring, an der Besucher teilnehmen können. Die Veranstaltung gilt als "Testlauf" für das Formel 1-Rennen, das am 11. Oktober außerplanmäßig am Nürburgring stattfindet. Maskenpflicht, Platzanweiser, personalisierte Tickets Die Corona-Regeln würden strikt eingehalten, hieß es. Die Zuschauer sollen sich auf drei geöffnete Tribünen verteilen. Der Kauf von platzgenauen und personalisierten Tickets sei ausschließlich online möglich. Auf dem Weg von der Ticketkontrolle zum Sitzplatz herrsche Maskenpflicht. Sitzplatzanweiser sollen garantieren, dass jeder seinen personalisierten Platz auch einnimmt. Ein Besucherleitsystem sorge dafür, dass sich Besucher von unterschiedlichen Tribünen nicht untereinander begegnen müssten. Das sonst zugängliche Fahrerlager sei für Besucher nicht geöffnet. Gesundheitsministerium: Zuschauerzahl zu hoch Doch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium ist gegen das Zuschauerkonzept. Das teilte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage des SWR mit. So habe man erst durch die SWR-Anfrage davon erfahren. Die Zuschauerzahl halte man für zu hoch. Sie sei aktuell nicht im Sinne der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die eigentlich bei Veranstaltungen unter freiem Himmel nur 350 Zuschauer zulasse. Man habe deshalb dem Kreis am Freitagnachmittag empfohlen, die Zuschauerzahl bei dem Grand Prix auf höchstens 1.000 Zuschauer zu begrenzen. Der Kreis habe eine entsprechende Prüfung zugesagt. Geschäftsführer sieht besondere Verantwortung "Zuschauer sind ein bedeutender Faktor einer jeden Veranstaltung. Sie sorgen für die einzigartige Atmosphäre", erklärte Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort. "Wir freuen uns, sind uns in diesen Zeiten aber auch der besonderen Verantwortung bewusst." Eine erfolgreiche Durchführung beim Oldtimer-Grand-Prix könne die Chance auf Zuschauer bei darauffolgenden Nürburgring-Veranstaltungen erhöhen, immer vor dem Hintergrund, dass die Infektionslage entsprechend stabil bleibe.