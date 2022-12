Besondere Weihnachtsmärkte und Aktionen im Raum Koblenz

per Mail teilen

An den Adventswochenenden gibt es in der Region Koblenz eine ganze Reihe besonderer, kleiner Weihnachtsmärkte und Attraktionen. Wir haben einige Tipps für Sie gesammelt.

Am zweiten Adventswochenende findet nach zweijähriger Pause in Bendorf wieder der Weihnachtsmarkt statt. Vom 2. bis 4. Dezember erwarten die Besucher nach Angaben der Stadt rund 100 Marktstände mit einem vielfältigen Sortiment. Neben einem Bühnenprogramm soll es auch wieder einen Glühwein-Contest geben.

Erster Waldweihnachtsmarkt in Montabaur-Horressen

Am Samstag, 3. Dezember, gibt es in Montabaur-Horressen zum ersten Mal einen Wald-Weihnachtsmarkt. Von 11:30 bis 17 Uhr wird es nach Angaben der Veranstalter an der Grillhütte Horressen Stände geben, die zum Stöbern und Schlemmen einladen. Standgebühren und Einnahmen des Adventsbasars kommen dem Hospiz St. Thomas zu Gute.

Bereits zum 16. Mal lädt die Stadt Höhr-Grenzhausen am zweiten Adventssamstag zum "Weihnachtszauber" ein. Zwischen 14 und 22 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen nach Angaben der Veranstalter mehr als 20 weihnachtlich geschmückten Holzhütten und Pagodenzelte rund um den Töpferplatz. Der örtliche Einzelhandel lädt parallel zum langen Samstag des Einzelhandels ein.

Mittelaltermarkt und Adventsmarkt in Sinzig

In Sinzig gibt es am 3. und 4. Dezember einen Adventsmarkt. Nach Angaben der Stadt ist auf dem Kirchplatz ein weihnachtlich geschmücktes Hüttendorf errichtet. Rund um die Pfarrkirche St. Peter erwartet die Besucher zudem ein Mittelaltermarkt mit einer Vielzahl an Verkaufs- und Verzehrständen und Aktionen. Der Markt ist samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Hängeseilbrücke Geierlay wird ein Wochenende lang komplett mit LED-Lichtern beleuchtet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Hängeseilbrücke Geierlay wird beleuchtet

Ein besonderer Hingucker sind sind die Geierlights. Dabei wird die Geierlay-Brücke im Hunsrück am dritten Adventswochenende drei Abende lang jeweils zwischen 16 und 22 Uhr beleuchtet. Mehr als 7.000 LEDs bringen die Hängeseilbrücke demzufolge in der Dunkelheit zum Strahlen. Glühwein, Waffeln und andere Leckereien runden das weihnachtliche Angebot ab.

Weihnachtsmarkt der Künstler in Andernach

Ab Samstag, 10. Dezember, gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt der Künstler im Historischen Rathaus in Andernach. Veranstaltet wird er von Künstlerinnen und Künstler der Künstlergruppe Pellenz. Bis zum 23. Dezember gibt es die Möglichkeit, die Verkaufsausstellung zu besuchen und ein paar ganz besondere Weihnachtsgeschenke zu finden.

Weihnachtsgeschichte auf der Reichsburg erleben

Am dritten Adventswochenende lädt die Reichsburg zur Cochemer Burgweihnacht ein. Dabei wird die traditionelle Weihnachtsgeschichte in den Höfen der Burg durch historisch gekleidete Schauspieler und echte Tiere zum Leben erweckt. Die Führungen finden samstags und sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr statt. Am Ende der Führung warten Stände mit Essen und Trinken auf die Besucher.

Weihnachtsmarkt im Kurviertel von Bad Ems

Das historische Kurviertel im Ort Bad Ems, das seit 2021 zum Unesco-Welterbe "Great Spa Towns of Europe" gehört, wird am 10. und 11. Dezember zum Schauplatz eines kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes. Wer ein Geschenk sucht, kann hier bei regionalen Anbietern, Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern fündig werden.

2022 gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt in den historischen Hallen der Sayner Hütte. Pressestelle Stiftung Sayner Hütte

Weihnachtsmarkt auf der Sayner Hütte

Nach einer erfolgreichen Premiere 2019 findet am dritten Adventswochenende, vom 9. Dezember bis 11. Dezember 2022, erneut der "Weihnachtliche Hüttenzauber" auf der Sayner Hütte statt. Diesmal bieten nach Angaben der Organisatoren 40 Kunsthandwerker, Designer und Manufakturen aus der Region ihre Waren in den historischen Hallen an. Auch für Essen und Trinken und ein musikalisches Programm ist demnach gesorgt.

Rudelsingen in Oberlahnstein

Gemeinsam Singen und sich auf Weihnachten einstimmen, das geht beim Adventszauber auf dem Salhofplatz in Oberlahnstein am 16. Dezember. Das "Weihnachtliche Rudelsingen" mit dem Männerchor Lahnstein beginnt um 17 Uhr. Der Förderverein der Lahnsteiner kommunalen Kindertagesstätte "LahnEggs" versorgt die Singenden an diesem Tag mit gebrannten Mandeln, Glühwein und Punsch. Tassen sollten selbst mitgebracht werden