In Vallendar beschweren sich die Anwohner, dass sie nachts nicht mehr schlafen könnten. Der Grund: Junge Leute, vor allem Studierende der Wirtschaftshochschule WHU, würden laut auf der Straße feiern.

Tagsüber war es auf der Hellenstraße in Vallendar angenehm ruhig. Doch nachts bei warmen Temperaturen würden sich Gruppen von jungen Menschen aus Vallendar und Studierende der Wirtschaftshochschule treffen, trinken und über die Stränge schlagen, erzählt Anwohnerin Monika Eiden: "Die haben Bierkästen dabei und überall liegen die Flaschen. Die machen dann Ramba-Zamba, Party, nächtliche Ruhestörung, so dass die Anwohner nicht schlafen können."

Die Wirtschaftshochschule mit ihren fast 1.300 Studierenden liegt mitten in Vallendar. Seit Ende August läuft der Studienbetrieb wieder, doch durch die Corona-Pandemie haben sich die Studenten monatelang nicht gesehen. Für die Neuankömmlinge gab es dieses Jahr keine Kennenlernveranstaltungen und auch sonst sind die Ausgehmöglichkeiten in Vallendar rar gesät. Wo sollen sich die Studierenden in Vallendar also treffen?

Tagsüber ist es angenehm ruhig in der Hellenstraße in Vallendar. Nachts wird hier regelmäßig gefeiert, beklagen die Anwohner. SWR

Feiernde Studenten in Quarantäne geschickt

Max Beckmann studiert im dritten Semester an der WHU: "Wir haben uns einfach am Rhein getroffen, in kleinen Gruppen, weil da einfach Platz ist. Leider haben mehrere diese Idee gehabt. Von außen sah das dann wie eine große Gruppe aus." Allerdings seien meistens die Abstände eingehalten worden, sagt Max. Trotzdem hat das Ordnungsamt die Gruppen am Rhein aufgelöst und sich einzelne Namen von Studierenden notiert. Die Hochschule verordnete ihnen zwei Wochen Quarantäne.

Mit Beginn der Vorlesungen sei für die Mehrzahl der Studierenden die Zeit von längeren Party-Nächten aber vorbei. Doch nach Aussagen der Anwohner würde eine Gruppe von Studierenden nachts immer noch für Unruhe sorgen, sagt Anwohnerin Elke Müller: "Es geht hier um einen Haufen von vielleicht 60, 70, 80 Studenten, die sich dermaßen daneben benehmen. Alle anderen finden das auch nicht schön. Wir haben auch Studenten in der Nachbarschaft. Die feiern auch und treffen sich auch mal mit zehn Leuten und trotzdem kriegen wir nichts davon mit. Es sind junge Leute, sie sollen feiern, aber mit beidseitigem Respekt."

Der Campus der WHU in Vallendar picture-alliance / Reportdienste picture alliance

Anwohner fordern Alkoholverbot

Allen Beteiligten ist klar: Es muss eine Lösung her. Die Anwohner haben etwa 80 Unterschriften gesammelt und fordern ein Alkoholverbot ab 20 Uhr in Teilen der Innenstadt. Die Verbandsgemeinde prüft jetzt den Vorschlag. Falls das Verbot nicht umgesetzt wird, wollen die Anwohner, dass die Stadt gemeinsam mit der WHU eine Lösung findet.