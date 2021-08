Das von einem verurteilten Dealer beschlagnahmte Drogengeld in Millionenhöhe in der Internetwährung Bitcoin ist fast restlos verschwunden. Das teilte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Dienstag mit. Das Online-Depot sei Ende 2019 geräumt worden. Wegen der laufenden Ermittlungen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben dazu, wer für die Kontoleerung verantwortlich sein könnte. Obwohl die Bitcoins beschlagnahmt waren, konnten die Ermittler auf das Depot nicht zugreifen - ihnen soll bis heute das nötige Passwort dafür fehlen. Zuerst hatte die "Rheinpfalz" darüber berichtet. Das Landgericht Landau hatte den Dealer 2017 zu fast 15 Jahren Haft verurteilt. Für mehr als 5.300 Drogengeschäfte sollte er dem Staat erst zehn und nach einem späteren Urteil in einem Berufungsprozess immerhin noch 1,5 Millionen Euro zahlen.