Wer gegen Corona geimpft ist oder in den letzten sechs Monaten eine Corona-Erkrankung überstanden hat, der darf mehr Freiheiten genießen. Der Westerwaldkreis stellt entsprechende Bescheinigungen für Genesene aus.

Der Westerwaldkreis wird ab Montag (10. Mai) unaufgefordert Bescheinigungen an Genesene verschicken. Jeder, der innerhalb der letzten sechs Monate an Covid-19 erkrankt und nun wieder gesund sei, werde einen solchen Brief bekommen. Das hat der Kreis mitgeteilt.

Die Bescheinigung ist dann quasi wie eine Eintrittskarte für verschiedene Lockerungen. Die Genesenen müssen sich beispielsweise nicht mehr an Ausgangssperren oder Kontaktbeschränkungen halten. Sie dürfen sich auch in größeren Gruppen treffen und brauchen keinen Test beim Einkaufen oder beim Friseur vorzulegen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Bundesrat heute getroffen.

Neue Regeln für Geimpfte und Genesene in Kraft

Bescheinigungen werden zeitnah versendet

Als Nachweis für eine Impfung kann die Impfbescheinigung oder die Eintragung in das Impfbuch verwendet werden, teilt der Westerwaldkreis mit. Zum Nachweis einer überstandenen Coronainfektion würden die Genesenen zeitnah eine Bescheinigung seitens des Gesundheitsamtes erhalten.

"Die Schreiben werden gerade erstellt und sollten spätestens im Laufe der 19. Kalenderwoche bei den Genesenen eintreffen", sagt Gesundheitsamtsleiterin Sarah Omar. Die Genesenenbescheinigung sollte gut aufbewahrt werden.

Zukünftig sei geplant, die Bescheinigungen immer zeitnah an die jeweils Genesenen zu verschicken. "Sollte es bis dahin einheitliche Dokumente des Landes geben, werden wir natürlich damit arbeiten", sagt Omar.

Wie sieht es in anderen Kreisen aus?

Der Kreis Mayen-Koblenz verweist darauf, dass es noch keine einheitliche Regelung vom Land gebe. Hier hofft man darauf, dass die Landesregierung spätestens Anfang kommender Woche eine gemeinsame Linie vorgibt, wie solche Bestätigungen auszusehen haben.

Die Landesregierung fordert den Bund auf, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. In der jüngsten Bundesverordnung sei als Nachweis ein positiver PCR-Test vorgesehen. Dies könne zu erheblicher Unsicherheit führen, weil auf dem Test nicht vermerkt sei, wie lange die Erleichterungen gelten - nämlich nur ein halbes Jahr lang nach der Infektion. Auf einem Attest könne ein Arzt so etwas vermerken.