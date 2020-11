per Mail teilen

Das Wasserschutzgebiet Koblenz-Urmitz ist rechtmäßig. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat das in einem Berufungsprozess entschieden.

Vor zwei Jahren hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion den Wasserwerken Koblenz/Weißenturm erlaubt, Grundwasser im Wasserschutzgebiet Koblenz-Urmitz zu fördern. Dabei habe die Behörde aber die Interessen der betroffenen Betriebe im Gewerbegebiet an der B9 und im Rheinhafen nicht ausreichend berücksichtigt, argumentierte die Handwerkskammer Koblenz. Zusammen mit 21 betroffenen Unternehmen klagte sie deshalb gegen die Förderungserlaubnis.

Wasserschutzgebiet versorgt etwa 400.000 Menschen

Doch wie schon das Verwaltungsgericht sehen auch die Richter des OVG das anders. Die Bedeutung des Wasserschutzgebiets stehe über den Interessen der Betriebe. Denn es versorge etwa 400.000 Menschen in der Region mit sauberem Trinkwasser. Nach dem Urteil müssen Industrieunternehmen, die sich künftig in dem Wasserschutzgebiet erweitern möchten, das so umsetzen, dass das Trinkwasser nicht gefährdet wird.

Karte mit Umriss des Wasserschutzgebietes Koblenz/Urmitz SWR

Alte Schutzverordnung war ausgelaufen

Die neue Rechtsverordnung zum Wasserschutzgebiet war im März 2019 in Kraft getreten war. Nötig war die Änderung, weil die alte Schutzverordnung nach 30 Jahren abgelaufen war.