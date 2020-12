Sie ist jung, blond und schnell unterwegs: die Koblenzer Influencerin und Bloggerin Alina Jäger. Im Internet hat sie mehr als hunderttausend Follower – in der Realität ist es vermutlich weniger leicht, ihr zu folgen, denn sie tritt kräftig in die Pedale: die passionierte Rennradfahrerin fährt im Sommer wöchentlich rund 300 Kilometer. Auf ihrem Instagram-Blog “clippedinandfree” kann man sie auf ihren Touren sehen – fotografisch perfekt in Szene gesetzt. Ihren Lebensunterhalt verdient sie durch das Bewerben von Marken in ihrem Blog “– sie testet und präsentiert Produkte rund um das Thema Fahrradfahren. Bei Regiolive erzählt sie von ihrem "Internet-Leben".