Die Verbraucherzentrale in Cochem warnt vor unerlaubten Werbeanrufen. Aktuell würden Bürger vermehrt Anrufe melden, bei denen ungewollte Verträge abgeschlossen werden, so die Verbraucherzentrale. Die Anrufer würden dabei die Betroffenen mit Immobilien- oder Stromangeboten sowie mit Gewinnspielen überrumpeln. Ziel der Masche sei es, den Verbrauchern einen Vertrag unterzuschieben. Betroffene habe es zuletzt etwa in der Moselregion gegeben. Die Verbraucherzentrale warnt deshalb davor, persönliche Daten, wie beispielsweise Adressen oder Bankdaten, am Telefon weiterzugeben. Solche Werbeanrufe ohne Einverständnis sind laut der Verbraucherzentrale unzulässig und können bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden.