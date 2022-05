Kein Berlinale-Fieber in der Region

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen machen Kinobetreibern im Norden von Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben weiter zu schaffen. Die Besucherzahlen seien derzeit sehr verhalten. Angesichts der aktuellen Omikron-Welle seien viele Menschen ängstlich und gingen eher nicht ins Kino, sagt der Betreiber des Odeon-Apollo-Kinocenters in Koblenz. Diejenigen, die kämen, hätten sich aber mittlerweile an die 2G-Plus-Regelung gewöhnt. Gleiches beobachtet auch der Betreiber des Kinos in Lahnstein - auch hier sei das Interesse der Besucher und Besucherinnen momentan eher verhalten. Im Kino in Hachenburg hätten zumindest die großen Blockbuster wie James Bond oder Spiderman in den vergangenen Monaten gut funktioniert, heißt es. Das Vor-Corona-Niveau hätten die Besucherzahlen aber bei weitem nicht erreicht.