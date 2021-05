per Mail teilen

Der mutmaßliche Mörder des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker war bei der Tat in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Komplett schuldunfähig war er aber nicht, so der Gutachter.

Der psychiatrische Gutachter sagte weiter, er habe bei dem 57-Jährigen eine Zwangsstörung festgestellt. Die Prognose sei "nicht sehr günstig". Der Mann aus Andernach ist wegen Mordes an dem Berliner Mediziner angeklagt.

Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie von Weizsäcker an, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten. Das Mordopfer war dessen jüngster Sohn. Fritz von Weizsäcker war am 19. November 2019 gegen Ende eines Vortrags durch einen Stich in den Hals getötet worden. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Zwangsneurotiker und verkrachte Existenz?

Der Angeklagte aus Andernach hat im Prozess den Angriff auf den 59 Jahre alten Professor gestanden - ohne dabei Reue zu zeigen. Er bezeichnet sich selbst als Zwangsneurotiker und "verkrachte Existenz". In dem Prozess ist seine Schuldfähigkeit ein zentraler Punkt.

Der 57-Jährige ist auch noch wegen des versuchten Mordes an einem Polizisten angeklagt. Der Beamte war privat zu dem Vortrag gekommen und hatte versucht, den Angreifer zu stoppen. Dabei wurde er schwer verletzt. Das Urteil soll am 8. Juli fallen.