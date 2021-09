Beratungsbus ist im Ahrtal unterwegs

Im Ahrtal ist ein Beratungsbus unterwegs und bietet den Menschen dort psychologische und soziale Unterstützung. Denn seit der Flutnacht leiden viele Anwohner noch immer unter der psychischen Belastung.

Seit rund einer Woche fährt ein Beratungsbus des Kreises Ahrweiler durch die zerstörten Orte im Ahrtal. Der umgebaute Bus mit zwei Büros und einer Spielecke soll ein Jahr lang im Hochwassergebiet an der Ahr unterwegs sein und das an fünf Tagen pro Woche.

Psychologinnen und Psychologen bieten im umgebauten Bus Hilfe an oder hören einfach nur zu. Mit dabei ist auch Psychologin Alexandra Held vom Deutschen Roten Kreuz. Sie ist Ansprechpartnerin für Familien und junge Erwachsene.

Kinder verhalten sich auffällig

Viele Eltern kämen vorbei, weil sich ihre Kinder nach der Flut auffällig verhielten, sagt Held. Sie schliefen schlecht, klammerten sich an die Eltern und hätten Verlustängste. Alexandra Held versucht ihnen dann Hilfen an die Hand zu geben. So seien Rituale für Kinder wichtig, um sich sicher zu fühlen. Beispielsweise einmal am Tag gemeinsam essen oder Einschlafrituale.

Meist gehe es den Kindern schlecht, weil es den Eltern nicht gut gehe. Alexandra Held rät den Eltern dann, sich selbst mal selbst etwas Gutes zu tun, um wieder Energie zu tanken.

Wohnung weg - Job weg. Wie geht es weiter?

Junge Menschen dagegen hätten andere Probleme, sagt Alexandra Held. Ihnen gehe es darum, nochmal über Bilder und Erinnerungen aus der Flutnacht zu sprechen und um ihre Zukunft. Manche von ihnen hätten den Job oder die Wohnung durch die Flutkatastrophe verloren. Deshalb fehle ihnen jetzt ein Anker in ihrem Leben und eine Perspektive für die Zukunft. Sie seien verzweifelt, weil sie nicht wüssten, wie es mit ihnen weitergehe.

Jungen Menschen geht es darum, nochmal über Bilder und Erinnerungen aus der Flutnacht zu sprechen.

Psychologen kümmern sich um weitere Hilfen

Wenn Alexandra Held merkt, dass es mit einem Gespräch nicht getan ist oder eine längere Therapie nötig ist, organisiert sie das. Es kämen auch Menschen mit Suizidgedanken vorbei. In solchen Fällen kümmert sie sich um einen Platz in einer Spezialklinik.

Im Beratungsbus ist ein Büro eingerichtet, in dem Psychologen Menschen im Ahrtal beraten. SWR

Bus fährt vorläufig ein Jahr durch das Ahrtal

Alexandra Held und ihre Kolleginnen und Kollegen sind jetzt erstmal für ein Jahr im Ahrtal unterwegs, um den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Nach dem Jahr soll beraten werden, ob und wie das Angebot weiter gehen kann. Dass der Bedarf an psychologischer Beratung und Hilfe nach wie vor groß ist, steht für Alexandra Held fest. Sie will den Menschen an der Ahr weiter dabei helfen, die schreckliche Flut und ihre Folgen zu verarbeiten.