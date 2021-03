Für Familien, die sich derzeit zu Hause befinden, bietet das Koblenzer Jugendamt während der Corona-Pandemie telefonische Beratung und Seelsorge an - über das Eltern-Schüler-Sorgentelefon.

Bei geschlossenen Kitas und Schulen seien Familien besonderen Belastungen ausgesetzt, teilt das Jugendamt Koblenz mit. Fehlende Sozialkontakte und häusliche Isolation könnten leicht zu Konflikten führen. Um in solchen Fällen zu helfen, stehen die Mitarbeiter des Koblenzer Jugendamts, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter nun über das Sorgentelefon werktags von 8 bis 17 Uhr unter der Nummer 0261/1296677 zur Verfügung. Kinder und Jugendlichen können dort ebenfalls anrufen.

Zusätzliche Telefonsprechstunde auch bei Lebensberatung des Bistums

Auch die Lebensberatung des Bistums Trier hat eine zusätzliche Telefonsprechstunde für Familien eingerichtet - jeweils dienstags und donnerstagsvormittags von 10 bis 11.30 Uhr unter der Nummer 0651/75885. Dort werden Fragen zu Erziehung, Partnerschaft, und dem gemeinsamen Familienleben beantwortet.

Viele Anrufe bei Telefonseelsorge wegen Corona

Generell verzeichnen auch die Dienststellen der Telefonseelsorge im Norden des Landes immer häufiger Anrufe von Menschen, die durch die Corona-Pandemie verunsichert sind oder sich einsam fühlen. Eine Sprecherin der Telefonseelsorge in Bad Neuenahr-Ahrweiler sagte, vor allem verunsicherte ältere Menschen riefen an. Die Situation werde sich noch einmal verschärfen, sollte es wie in Italien oder Spanien auch in Deutschland zu noch drastischeren Maßnahmen wie Ausgangssperren kommen. Gerade für ohnehin schon sozial isolierte Menschen könne es dann kritisch werden, sagte die Sprecherin.

Sollte eine Dienststelle einer Telefonseelsorge wegen Corona schließen müssen, sei die Erreichbarkeit aber dennoch gewährleistet. Alle Anrufe würden dann automatisch an andere Dienststellen weitergeleitet. Bei der Telefonseelsorge Mittelrhein in Koblenz haben die Anrufe wegen Corona verängstigter Menschen in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich zugenommen.