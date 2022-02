Online-Beratung zur E-Mobilität

per Mail teilen

Der Rhein-Lahn-Kreis will das Thema Elektromobilität als Baustein zu mehr Klimaschutz weiter vorantreiben. Am Dienstagabend ab 18 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger bei einer Online-Veranstaltung über das Thema informieren. Den Angaben zufolge informiert ein Experte der Energieagentur Rheinland-Pfalz etwa über Antriebs-Arten und Reichweiten von Elektrofahrzeugen. Viele Menschen hätten zum Beispiel Sorgen, dass sie mit einem E-Auto im Winter oder in einem Stau stehen bleiben könnten, sagte eine Sprecherin des Rhein-Lahn-Kreises dem SWR. Zu der digitalen Veranstaltung haben sich demnach bislang rund 50 Menschen angemeldet. Der Experte, die Kreis-Klimaschutzmanagerin und Landrat Frank Puchtler (SPD) werden im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.