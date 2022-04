Mayschoß: "Brings" erinnert mit "14. Juli" an Flut im Ahrtal

Bei einem Benefizkonzert in Mayschoß haben am Dienstagabend rund 500 Menschen an die Flut im Juli vergangenen Jahres und die verheerenden Folgen erinnert.

Als Top Act des Abends trat die Kölner Band "Brings" auf. Und die Musiker überraschten die Zuschauer mit einem eigens für das Benefizkonzert geschriebenen Titel: "14. Juli". An eben jenem 14. Juli 2021 war das Ahrtal in den Abendstunden von Wassermassen getroffen und größtenteils zerstört worden. Viele Menschen starben. 600 gespendete Blumen gepflanzt Im Vorfeld der Benefizaktion hatten die Veranstalter mitgeteilt, der Tag solle für alle Menschen aus dem Ahrtal sein und dazu beitragen, dass das Ahrtal nach der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Sommer nicht vergessen werde. Freiwillige Helferinnen pflanzen bunte Blumen in Mayschoß ein, um den Ort nach der Flut wieder bunter zu gestalten. SWR

Und so wurden am Dienstagnachmittag zunächst an verschiedenen Stellen in Mayschoß rund 600 Blumen gepflanzt. Blumengroßhändler hatten diese gespendet. Benny Hartung, einer der Veranstalter, organisierte die Pflanzaktion, um, wie er selbst sagt, "wieder etwas Farbe in den von der Flut stark zerstörten Ort zu bringen". Mit Kaffee und Kuchen sowie einem Kinderprogramm ging es in den musikalischen Abend mit abschließendem Feuerwerk. Spenden für Bau eines neuen Basketballplatzes Der Eintritt zur Benefizveranstaltung war frei, allerdings wurde um eine Spende gebeten. Wie viel Geld dabei zusammen kam, ist noch nicht bekannt. Das Geld soll aber dem Jugendtreff in Mayschoß zugute kommen. Nach Angaben der Leiterin des Jugendtreffs ist unter anderem der Bau eines neuen Basketballplatzes geplant.