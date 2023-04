Nach Corona-Impfung: Benefizspiel für kranken Fußballspieler in Bendorf

Kurz nach der dritten Corona-Impfung begannen bei Jan L. die Beschwerden. Inzwischen geht der 35-Jährige am Rollator. Zwei Fußballvereine wollen ihn mit einem Benefizspiel unterstützen.

Jan L. spielte sowohl beim SV Niederwerth als auch beim SC Bendorf-Sayn. Zwei Tage nachdem er im Dezember 2021 sich zum dritten Mal gegen das Corona-Virus impfen ließ, begannen bei ihm nach eigenen Angaben die Symptome.

Nach der dritten Corona-Impfung begannen erste Krankheitssymptome

Zuerst spürte Jan L. Zuckungen im Impfarm. Bald darauf hinkte sein Bein - auch beim Fußballspiel. "Meine Pässe kamen nicht mehr an, in Zweikämpfen bin ich hingefallen und wusste nicht warum", sagt er. Einige Wochen später habe er das Fußballspielen aufgeben müssen. Seit einem Jahr ist der Vater dreier Kinder, zwei von ihnen sind erst sechs Monate alt, krank geschrieben. Ein Neurologe habe die Nervenerkrankung Amyotropher Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert, erzählt Jan L, eine Physiologin habe hingegen vermutet, dass die kleinsten Gefäße in Jans Körper schlecht mit Blut versorgt werden. Auf der Familie liegt seitdem eine große Last.

Jan L. und seine Frau Katja haben die Hoffnung nicht aufgegeben, eine wirksame Therapie zu finden. SWR

Die Erkrankung ist bisher nicht als Impfschaden anerkannt

Egal ob es um die Beantragung eines Behindertenausweises oder Abrechnungen mit der Krankenkasse gehe, jeder Antrag sei ein Kraftakt, sagt Jans Ehefrau Katja. Seit Monaten wartet die Familie auf eine Antwort des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, das in Rheinland-Pfalz für die Beurteilung von Impfschäden zuständig ist. Sie fühlen sich nach eigener Aussage vom Staat im Stich gelassen. Er habe die Impfungen gegen Corona nie abgelehnt. "Aber so schnell die Impfstoffe zugelassen wurden, so schnell soll jetzt auch geholfen werden", sagt Jan L..

Benefizispiel in Bendorf für erkrankten Fußballer

Mit der Idee des Benefizspiels ist der SC Bendorf-Sayn auf ihn zugekommen. Seitdem sei die Anteilnahme überwältigend. Ein Zeichen der Solidarität, das die Familie hingegen vom Gesundheitssystem vermisst.

Anpfiff des Spiels der Kreisliga A zwischen Bendorf und Niederwerth ist am Donnerstagabend um 20 Uhr in der Sayntalarena in Bendorf. Dabei gehe es um weit mehr als die üblichen drei Punkte, heißt es vom SC Bendorf-Sayn. Mit dem Spiel möchten beide Fußballvereine Spenden für ihren früheren Spieler sammeln.