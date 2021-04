per Mail teilen

Die Stadt Bendorf soll fahrradfreundlicher werden. Dazu hat der Stadtrat jetzt ein neues Radwegekonzept beschlossen. Wie die Stadt mitteilt, sollen einige der geplanten Maßnahmen direkt, andere längerfristig umgesetzt werden. Viele Einbahnstraßen in Bendorf wurden demnach bereits für den Radverkehr geöffnet. Außerdem könnten Radfahrer jetzt durch einige Straßen fahren, die bislang komplett für Fahrzeuge gesperrt waren. Langfristige Projekte, wie etwa eine Fahrrad-Rampe oder ein Aufzug zur Autobahnbrücke, müssten dagegen erst mit der Autobahn GmbH abgestimmt werden, heißt es. Bisher erreichen Radfahrer die Autobahnbrücke nur über eine Fußgängertreppe mit einhundert Stufen. Noch in diesem Jahr soll die Verwaltung nach Angaben der Stadt in einer Liste festlegen, welche Maßnahmen wann umgesetzt werden.