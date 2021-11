Energiewende mit Wasserstoff

per Mail teilen

Die Stadt Bendorf hat am Abend auf ihrem traditionellen Wirtschaftstag Ideen für eine lokale Energiewende vorgestellt. Demnach könnte in Bendorf mit Hilfe von Windenergie Wasserstoff erzeugt werden, der dann über den Bendorfer Hafen verschifft wird. Mit der Idee hat Bendorf einen Wettbewerb der Bundesregierung gewonnen, die Modellprojekte zur Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie fördert. Ab dem Frühjahr wird nun eine Beraterfirma die Stadt Bendorf dabei unterstützten, ein konkretes Konzept zu entwickeln. Damit wolle Bendorf nicht nur die Energiewende vorantreiben, sagte Bürgermeister Christoph Mohr. Er hoffe damit auch der Wirtschaft in Bendorf eine neue Perspektive geben zu können.