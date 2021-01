Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bendorf ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben ist noch nicht klar, ob es sich um den Mieter handelt.

Das Feuer in der Dachgeschosswohnung in Bendorf brach 23:30 Uhr in der Nacht zum Samstag aus – warum, ist noch nicht bekannt. Ein Bewohner bemerkte die Flammen und alarmierte die Rettungskräfte, so die Polizei. Als die Feuerwehr ankam, habe der Dachstuhl schon lichterloh gebrannt. Noch ist unklar, ob es sich bei der Leiche, die in der ausgebrannten Dachgeschosswohnung in Bendorf gefunden wurde, um den Mieter handelt. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Danach wurde in der ausgebrannten Wohnung die Leiche gefunden, die bislang noch nicht identifiziert wurde. Die anderen Hausbewohner des Mehrfamilienhauses in Bendorf konnten sich nach Polizeiangaben selbst ins Freie retten. Der Sachschaden wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Das Haus wurde abgesichert, es kann momentan nicht betreten werden.