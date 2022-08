Schockanrufe: Bendorferin verliert Schmuck an Betrüger

Die Polizei warnt aktuell wieder vor so genannten Schockanrufern: Dabei geben sich Betrüger als Angehörige in einer Notlage aus. In Bendorf verlor so eine 85-Jährige ihren Schmuck.

In und um Koblenz hat es in den vergangenen Tagen wieder mehrere Betrugsversuche mit Schockanrufen gegeben. Nach Angaben der Koblenzer Polizei geben sich die Täter dabei am Telefon als Polizisten aus. Dann behaupteten sie, Angehörige der Angerufenen hätten einen Unfall verursacht und müssten jetzt eine hohe Kaution hinterlegen. Bendorferin will Tochter helfen und übergibt Schmuck an Betrüger Das auch war in Bendorf der Fall: Hier wurde eine 85-Jährige von ihrer angeblichen Enkeltochter angerufen. Diese behauptete, ihre Mutter sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Dann übernahm ein falscher Polizist das Gespräch. Er überredete die Seniorin dazu, eine Kaution für ihre vermeintliche Tochter zu zahlen. Danach holte ein Mann mittleren Alters bei der Seniorin ihren Goldschmuck ab. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz hatte er einen Wert von mehreren tausend Euro. Wieder Schockanrufe auch in Koblenz Auch in Koblenz hatten die Betrüger mit ihrer Masche Erfolg: Wie die Polizei berichtet, übergab in einem Fall ein Opfer einen fünfstelligen Betrag an die Täter. Zwei weitere Betrugsversuche hätten echte Beamte aber verhindern können. Die Polizei warnt immer wieder davor, auf solche Anrufe hereinzufallen. Mögliche Opfer sollten sofort auflegen und die Notrufnummer 110 wählen. Wie verhalte ich mich bei einem Schockanruf richtig? Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz rät: Gespräch schnellstmöglich beenden, auf keinen Fall der Aufforderung folgen und eine bestimmte Taste des Telefons drücken. Nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen lassen. Europol-Beamte haben beispielsweise keine Befugnis, Bußgelder zu verhängen oder mit strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. Geld nie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Die Polizeidienststelle vor Ort informieren oder online eine Meldung machen. Anzeige erstatten, wenn ein finanzieller Schaden entstanden ist.