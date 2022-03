Mit diesen Ideen bewirbt sich Bendorf um die Landesgartenschau 2027

Sechs Bewerberkommunen in Rheinland-Pfalz bewerben sich um die Landesgartenschau 2027 - auch Bendorf: Die Stadt will dabei mit vielen Ideen eine nachhaltige, grüne Entwicklung anstoßen.

Die Stadt Bendorf hat im Landtag in Mainz am Montag ihr Konzept für die Landesgartenschau 2027 vorgestellt. Bendorf setzt große Hoffnungen darauf, dass der Zuschlag für die Landesgartenschau (LaGa) 2027 einen Schub für eine nachhaltige Veränderung anstoßen kann - hin zu einer klimaneutralen Stadt. Die Bewerbung steht unter dem Motto "Bendorfs Blütezeit? Fängt gerade erst an".

Die Stadt Bendorf will die Landesgartenschau laut ihres Bewerbungskonzeptes auch dafür nutzen, eine Vorreiterrolle in Sachen Wasserstoffenergie einzunehmen. SWR Konzeptstudie der Stadt Bendorf

Landesgartenschau 2027 soll Bendorf transformieren

Auch viele Bendorferinnen und Bendorfer haben sich an der Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 beteiligt: Sie haben in verschiedenen "Ideen-Kinos" Vorschläge erarbeitet, was sich verändern soll. Die Stadt hat ihre LaGa-Bewerbung deshalb als eine Art "Zukunftskatalog" angelegt: Sie will zeigen, wie Bendorf mit vielen verschiedenen zukunftsweisenden Projekten aus einem als eher schwierig zu bezeichnenden Ist-Zustand heraus transformiert werden kann.

Jetzt wolle man für den nächsten Strukturwandel vorbereitet sein, sagte der Bendorfer Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) in Mainz: "Die Bürger erwarten, dass der Klimawandel die nächste große Herausforderung sein wird für Bendorf."

Um die für Stadtplanung wie Tourismus gleichermaßen reizvolle Schau vom 11. April bis 10. Oktober 2027 und die damit verbundenen Fördergelder des Landes Rheinland-Pfalz bewerben sich Mainz, Speyer, Neustadt an der Weinstraße, Bendorf sowie Bitburg und mehrere Kommunen an der Mittelmosel mit Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues. Bitburg war schon bei der letzten Bewerbungsrunde 2015/16 mit dabei.

In der Innenstadt soll es demnach beispielsweise begrünte Hausfassaden und Nachbarschaftsgärten geben. Der Stadtteil Bendorf-Sayn mit dem Schloss, der Sayner Hütte und dem Schmetterlingsgarten soll zu einem touristischen Aushängeschild werden. Im Hafen soll zudem Wasserstoff als Motor der Energiewende produziert werden.

Der Bendorfer Hafen soll laut Konzept für die Landesgartenschau 2027 ein Bereich für Naherholung werden, aber auch für Informationen über eine grüne Energiewende. Und hier soll Wasserstoff produziert werden. SWR Konzeptstudie der Stadt Bendorf

Für diese Idee erhält die Stadt bereits Unterstützung der Bundesregierung. Als eine der so genannten Hystarter-Modellregionen in Deutschland will Bendorf in den kommenden Monaten das Konzept für eine lokale Wasserstoffstrategie entwickeln.

Im Bendorfer Hafen soll Wasserstoff hergestellt werden

Nach dem Niedergang der Stahlindustrie habe Bendorf noch immer mit dramatischen Folgen des Strukturwandels zu kämpfen, sagte Bürgermeister Christoph Mohr (SPD). Mitte der 1990er Jahre hatte die letzte Stahlhütte in Bendorf geschlossen. Tausende Menschen verloren danach ihren Arbeitsplatz.

SWR Damaris Diener

Bendorf plant deshalb nach eigenen Angaben vor allem, eine Transformation von einer ehemaligen Industriestadt hin zu einer klimaneutralen Kommune voranzubringen - und dass unabhängig davon, ob sie den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 bekommt oder nicht.