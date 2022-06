per Mail teilen

Die Polizei hat am Samstagabend einen Graffiti-Sprayer in Vallendar auf frischer Tat ertappt. Den Angaben zufolge meldete ein Zeuge, dass der Sprayer das Viadukt an den Bahngleisen des Willy-Brandt-Ufers besprühe. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Spray-Dosen und Betäubungsmittel sicher. Der 27-Jährige sei mit seinem Dienstwagen zum Tatort gefahren und habe unter Drogeneinfluss gestanden. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.