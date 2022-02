per Mail teilen

Die Polizei in Bendorf hat nach eigenen Angaben zwei Männer festgenommen, die seit Herbst zahlreiche Einbrüche begangen haben sollen. Beamte durchsuchten demnach am Mittwoch die Wohnungen der beiden und stellten Diebesgut und Drogen sicher - auch Bargeld, das mit gestohlenen Bankkarten abgehoben worden war. Einer der beiden mutmaßlichen Einbrecher sitze inzwischen in Untersuchungshaft, heißt es von der Polizei Bendorf.