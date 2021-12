Nach Brand an Weihnachten laufen Ermittlungen

Nach einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Bendorfer Innenstadt hat die Kriminalpolizei Koblenz die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache bis jetzt unklar. Der Brand war in dem Fachwerkhaus am ersten Weihnachtsfeiertag abends gegen 21:30 Uhr ausgebrochen. Einsatzkräften der Feuerwehren aus Bendorf, Weißenthurm und Mülheim-Kärlich gelang es, die umliegenden Gebäude zu schützen. Das dreigeschossige Fachwerkhaus, in dem nach Angaben eines Feuerwehrsprechers schon länger niemand mehr wohnte, brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.