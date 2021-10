Stadt bewirbt sich für Landesgartenschau 2027

per Mail teilen

Die Stadt Bendorf bewirbt sich für die Landesgartenschau 2027. Bis heute läuft die Frist, innerhalb derer die Stadt ihre Bewerbung beim Wirtschaftsministerium einreichen muss. Die Bewerbung steht unter dem Namen: Bendorf Circulaga, der nach Angaben der Stadt für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft steht. Ursprünglich sollte die Landesgartenschau schon 2026 stattfinden, wurde wegen der Pandemie aber um ein Jahr nach hinten verschoben. Das Land will im Frühjahr über die Bewerbungen entscheiden. Rund 45 Millionen Euro würde das Projekt laut den Berechnungen der Stadt kosten. Über 11 Milionen Euro übernimmt die Stadt Bendorf selbst, der Rest wird zum Teil von Eintrittsgeldern oder auch durch Zuschüsse vom Land getragen. Das Projekt sieht drei Standorte vor: Den Rhein, in Sayn und in der Innenstadt von Bendorf. Ein Bahnhaltepunkt soll im Rahmen der Landesgartenschau entstehen.