Regelmäßig lüften reicht vielen Schulen in Koblenz und den umliegenden Landkreisen nicht aus: Eine Grundschule in Simmern hat zum Beispiel selbst eine Lüftungsanlage gebaut. Viele Schulen setzen auf CO2-Ampeln und Luftfilteranlagen.

Eine Lehrerin hatte von der Belüftungsanlage zum Selberbauen des Max-Planck-Instituts gehört, erzählt Schulleiter Fabian Kipp von der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Grundschule in Simmern. Die Verbandsgemeinde Simmern als Schulträger erklärte sich bereit, die Bauteile zu finanzieren. Mittlerweile ist die Anlage im Einsatz. Die Rhein-Zeitung hatte zunächst darüber berichtet.

Um die Belüftungsanlage zu testen, hat die Klasse die CO2-Werte vor dem Lüften mit denen eines Klassenzimmers ohne Belüftungsanlage verglichen. Die Werte in dem Raum mit der Anlage seien besser, sagt Rektor Kipp.

Er möchte nun bei der Aufsichtsbehörde ADD anfragen, ob im Klassenzimmer künftig seltener gelüftet werden dürfe. Das sei vor allem in den Wintermonaten hilfreich. Nach den Vorgaben des Landes müssen nämlich alle 20 Minuten die Fenster im Klassenzimmer geöffnet werden.

Schematische Darstellung der vom Max-Planck-Institut entwickelten Abluftanlage in einem Klassenraum Andrea Koppenborg / MPI C

Lüftungsanlagen zum Selberbauen vom Max-Planck-Institut

Die Lüftungsanlage, die in Simmern zum Einsatz kommt, wurde von Forschern des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie entwickelt. Damit sollen bis zu 90 Prozent der Aerosole aus den Klassenzimmern entfernt werden können. So soll die Ansteckungsgefahr mit Corona deutlich verringert werden. Im Internet steht eine kostenlose Bauanleitung zur Verfügung. In Mainz wurden die Anlagen bereits in mehr als 300 Klassenzimmern eingebaut. Die Kosten für die Bauteile belaufen sich nach Angaben des Max-Planck-Instituts auf gerademal 200 Euro.

Auch im Kreis Neuwied gibt es Überlegungen, die kostengünstigen Lüftungsanlagen zu installieren. An der David-Röntgen-Berufsschule in Neuwied sollen die Schüler zunächst selbst eine solche Anlage bauen und deren Wirksamkeit testen. Dann will der Kreis entscheiden, ob er weitere Lüftungsanlagen in den Schulen einsetzt.

Viele Schulen mit CO2-Ampeln ausgestattet

Mehrere Landkreise haben darüber hinaus sogenannte CO2-Ampeln gekauft. Der Kreis Mayen-Koblenz hat ganze 650 dieser Messgeräte für die weiterführenden Schulen besorgt. Die Geräte zeigen eine erhöhte Kohlendioxid-Konzentration an und warnen, wenn zu lange nicht gelüftet wurde.

Der Kreis Altenkirchen hat 200 CO2-Ampeln für 16 weiterführende Schulen angeschafft. Auch der Kreis Neuwied hat seine insgesamt 25 weiterführenden Schulen mit CO2-Warnmeßgeräten ausgestattet. Diese zeigen nach Angaben der Kreisverwaltung neben der Ampel auch den genauen CO2-Wert in der Luft an.

Land fördert Luftfiltergeräte in Schulen

Außerdem fördert auch das Land Schulen mit mobilen Luftfiltergeräten für Klassenzimmer, die ansonsten nicht ausreichend belüftet werden könnten. Der Kreis Neuwied zum Beispiel hatte nach eigenen Angaben 80 solcher Geräte beantragt, die mittlerweile an den weiterführenden Schulen im Einsatz sind. Die Geräte würden unter anderem in Turnhallen eingesetzt, damit beim Sportunterricht nicht ständig Zugluft durch offene Fenster in die Halle strömt.

Koblenzer Schenkendorf-Grundschule kauft Luftfiltergeräte selbst

Die Koblenzer Schenkendorf-Grundschule sammelte Spenden und kaufte selbst 18 Luftfiltergeräte für die Klassenzimmer der Schule. Die Stadt Koblenz als Schulträger hatte die Grundschule nicht unterstützt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt beantragte die Stadt Fördermittel vom Land für drei Luftreiniger, die an anderen Schulen eingesetzt werden.