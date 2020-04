Hinweis zum Spendenkonto für die Tiere im Tierpark Bell

Auch der Tierpark in Bell ist durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten: Deshalb bitten die Betreiber um Spenden für die Tiere des Tierparks in dieser außergewöhnlichen Situation.

Tier-Erlebnispark Bell GmbH

Raiffeisenbank Kastellaun eG

IBAN: DE67 5606 1151 0005 061435

Betreff: Tierfutter