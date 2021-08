Auf der Landstraße zwischen Bell und Ettringen in der Eifel ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall kopfüber in einen Sickerschacht gestürzt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 21 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Ahrweiler am Sonntagmittag in einer Kurve die Kontrolle verloren. Er rutsche in den Straßengraben und geriet dort in einen Sickerschacht mit Querdurchlass.

Der Schacht war laut Polizei mit einem mehrere 100 Kilo schweren Betondeckel gesichert. Nach Angaben eines Polizeisprechers lag diese Platte nicht komplett über dem Schacht. Die Bergung des Verletzten sei sehr aufwändig gewesen. Die Feuerwehren aus Mendig und Bell waren im Einsatz. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Landstraße war für zwei Stunden voll gesperrt.