Emma ist beliebtester Mädchenname in Koblenz

Koblenz hat neue Spitzenreiter bei den Namen von Neugeborenen: 23 Mädchen wurden 2023 auf den Namen Emma getauft. Bei den männlichen Vornamen teilt sich ein Trio die Spitze.

Felix, Leon und Theo stehen laut dem Koblenzer Standesamt gemeinsam ganz oben auf der Liste der beliebtesten Vornamen für Jungen. Jeweils 21 Mal wurde einer der drei Namen demnach im vergangenen Jahr beurkundet. Damit lösten sie Leo ab, der 2021 und 2022 an der Spitze stand. 2023 wurde er immerhin 18 Mal als erster männlicher Vorname vergeben, was dieses Mal für Platz vier ausreicht.

Emma löst nach vier Jahren Emilia ab

Bei den Mädchen sorgte Emma dafür, dass nach vier Jahren in Folge Emilia als beliebtester Vorname für Neugeborene abgelöst wurde. Für die bisherige Dauerbrennerin auf Platz eins reichte es 2023 immerhin mit 13 Namensregistrierungen zum geteilten Platz neun in der Rangliste der beliebtesten Koblenzer Mädchennamen. Auf Platz zwei schafften es mit jeweils 16 Mal die Namen Lea, Mia und Mila.

Zahl der Geburten in Koblenz deutlich zurückgegangen

Insgesamt hat die Zahl der beurkundeten Geburten beim Koblenzer Standesamt den Angaben zufolge im Jahr 2023 das zweite Jahr in Folge abgenommen. 2.717 Geburten wurden demnach im vergangenen Jahr registriert, was gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang bedeutete: 2022 waren noch 3.021 Neugeborene beim Standesamt beurkundet worden.

Die meisten Koblenzer Babys bekommen nur einen Vornamen

Viele der Eltern, deren Baby in Koblenz 2023 zur Welt kam, setzten bei der Anzahl der Vornamen nur auf einen Vornamen: Bei 1.884 Mädchen und Jungen war das der Fall. Für 751 Neugeborene wurden unterdessen zwei Vornamen beim Standesamt Koblenz eingetragen. Immerhin 71-mal entschieden sich Eltern bei ihren Neugeborenen für drei Vornamen, bei elf Kindern wurden mehr als drei Vornamen beurkundet.

Emilia und Noah in Neuwied am beliebtesten

In Neuwied wurden im vergangenen Jahr laut dem zuständigen Standesamt 1.751 Geburten registriert. Bei der Namenswahl liegen die Neuwieder ganz im Bundestrend: Deutschlandweit waren 2023 Emilia und Noah die beliebtesten Namen. In Neuwied wurden sie ebenfalls am häufigsten vergeben - jeweils 17 Mal.

Bei den Mädchennamen liegen Mia, Sophia und Emma auf Platz zwei bis vier. Bei den Jungen waren in Neuwied Paul, Elias und Emil nach Noah am beliebtesten.