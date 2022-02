Viele Beileidsbekundungen erreichen Polizei

In Kusel gibt es am Donnerstagabend einen Gedenkgottesdienst für die beiden getöteten Polizisten im Landkreis Kusel. Viele Beileidsbekundungen erreichten auch die Polizeistellen im nördlichen Rheinland-Pfalz. In Mayen und Koblenz wurden auf der Wache Blumen abgegeben oder vor den Dienststellen abgelegt. Auch in Adenau seien Blumen und Kerzen abgelegt worden, heißt es von der Polizeidirektion Mayen. Ähnlich äußerte sich auch die Direktion Neuwied. So seien in Linz und Altenkirchen mehrere Mails mit Beileidsbekundungen eingegangen. In Neuwied war den Angaben zufolge ein Gesteck auf der Wache abgegeben worden, dass jetzt im Eingangsbereich platziert sei. Die Kollegen seien von den Rückmeldungen und der Anteilnahme sehr gerührt. Am frühen Montagmorgen waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel erschossen worden. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.