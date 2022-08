In einem Weingut in Heimersheim an der Ahr hat am Donnerstagmorgen die diesjährige Hauptweinlese in Deutschland begonnen - deutlich früher als in den vergangenen Jahren.

Erntehelferinnen und -helfer des Weinguts Nelles pflückten in der Lage Heimersheimer Landskrone Trauben der Rotwein-Rebsorte Frühburgunder. "Den Beginn der Hauptweinlese an der Ahr zu begehen, ist auch ein Ausdruck der Solidarität", sagte Ernst Büscher vom Deutschen Wein-Institut. Im vergangenen Jahr hatten Winzer aus vielen deutschen Anbaugebieten dabei geholfen, die Ernte trotz der Zerstörungen durch die Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler einzubringen. "In diesem Jahr zeigen wir, dass es sehr gute Qualitäten von der Ahr gibt und dass es weitergeht", so Büscher. Gestiegene Kosten und fehlende Erntehelfer an der Ahr Die Weingüter an der Ahr rechnen nach eigenen Angaben für dieses Jahr mit einem relativ guten aber auch teuren Wein. Denn gestiegene Kosten und fehlende Erntehelfer machen den Betrieben an der Ahr zu schaffen. Winzer Philip Nelles aus Bad Neuenahr rechnet deshalb mit höheren Preisen für seinen Wein - auch, weil wegen der anhaltenden Trockenheit weniger produziert werden könne. Video herunterladen (11,7 MB | MP4) Das Weingut Schreiner aus Rech geht ebenfalls von einem guten Jahrgang aus. Es sei aber noch zu früh, genaue Angaben zur Menge zu machen. In dieser Woche werden vor allem die frühen Sorten Frühburgunder und Solaris gelesen. Bundesweite Hauptweinlese in den nächsten Wochen Auch an anderen Orten an der Ahr sowie in der Pfalz wird in den nächsten Tagen Frühburgunder gelesen. In der nächsten Woche setzt die Hauptweinlese dann bundesweit mit anderen früh reifenden Rebsorten wie Müller-Thurgau ein. Der traditionelle Lesebeginn liegt in der zweiten Septemberhälfte - mit dem Klimawandel hat sich dies aber immer weiter nach vorne verlagert.