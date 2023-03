per Mail teilen

So langsam bekommen die Koblenzerinnen und Koblenzer die ersten Auswirkungen des Brückenbaus zu spüren. Der Leinpfad und die Flaniermeile am Rheinufer enden an der Baustelle.

Es ist das größte Bauprojekt der Stadt Koblenz für die kommenden Jahre: Bislang hatten die Arbeiten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke aber noch kaum Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Das ändert sich jetzt.

Schon seit einiger Zeit ist auf beiden Rheinseiten der Leinpfad auf Höhe der Pfaffendorfer Brücke gesperrt, seit vergangener Woche nun auch der Promenadenweg auf der linken Rheinseite. Dort werden nach Angaben der Stadt Leitungen verlegt, um die künftige Brücke zu entwässern. Fußgänger und Radfahrer müssen einen Umweg über die Innenstadt nehmen. Auch die ersten Bagger und Baumaschinen stehen schon bereit.

"Die Sperrungen sind zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung (...) unumgänglich (...)."

Die Sperrungen seien zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung für die Dauer der Baumaßnahme unumgänglich, sagt Tiefbauamtsleiter Kai Mifka und bittet um Verständnis. Die Nutzung der Wege weiter zu ermöglichen, sei mit den Bauarbeiten mit schweren Baugeräten nicht vereinbar.

Abfahrt Richtung Koblenzer Theater ab 4. April für drei Wochen gesperrt

Momentan wird den Angaben der Stadt zufolge das Ufer auf der Pfaffendorfer Seite nach möglichen Weltkriegsbomben abgesucht. Bislang seien aber noch keine gefunden worden. Als nächstes solle dann die Abfahrt von der Brücke in Richtung Theater ab 4. April für drei Wochen gesperrt werden, teilte der zuständige Bauleiter Martin Becker am Dienstag mit. In der Zeit werde dort ein Kanal neu verlegt.

Danach soll dann die Abfahrt nach Pfaffendorf gesperrt und abgerissen werden. Der Verkehr werde umgeleitet. Ab Sommer soll es dann nach Angaben der Stadt auf der Brücke nur noch drei Fahrspuren geben. Das werde zeitweise zu Behinderungen führen.

Start für eigentlichen Neubau der Pfaffendorfer Brücke noch 2023

Nach den Plänen der Stadt wird die neue Brücke parallel zur bisherigen Brücke gebaut. So soll der Verkehr während der fünfjährigen Bauphase so wenig wie möglich beeinträchtigt und Pendler nicht zusätzlich belastet werden. Die Bauarbeiten für das neue Brückenbauwerk sollen demnach noch in diesem Jahr beginnen.

Dafür sollen eineinhalb Meter dicke Pfeiler tief in die Erde gebohrt werden. Darauf werde die Fahrbahn gebaut. Nach dem voraussichtlichen Abriss der alten Brücke im Jahr 2027 sollen die Pfeiler den Angaben zufolge dann erweitert und die neue Fahrbahn an die Stelle versetzt werden, an der auch die bisherige Brücke steht.