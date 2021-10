per Mail teilen

Der Altbau des Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in Sankt Goarshausen muss wegen baulicher Mängel vorerst gesperrt werden. Nach Angaben der Schule können deswegen nach den Herbstferien nicht alle Schüler in der Schule unterrichtet werden. Es werde Wechselunterricht geben. Als Ersatz für die gesperrten Klassenräume will die Schule nach eigenen Angaben beheizbare Container auf dem Sportplatz aufstellen. Die ersten Container würden ab Mitte November geliefert, heißt es.