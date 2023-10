per Mail teilen

Im Koblenzer Stadtteil Kesselheim ist am Mittwochvormittag ein Baukran umgestürzt. Zwei Arbeiter wurden dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, sollte der 30 Meter hohe Kran auf einem Firmengelände in Koblenz abgebaut werden. Bei den Abbauarbeiten sei der Kran dann auf das Firmengebäude gestürzt - warum ist noch unklar.

Arbeiter von kippendem Kran abgesprungen

Auf dem Kran befanden sich demnach zwei Arbeiter. Als sie merkten, dass der Kran umkippt, sprangen sie laut Polizei ab. Sie wurden dabei leicht verletzt. Ein Arbeiter wurde den Angaben zufolge mit einer Platzwunde am Kopf zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem SWR, es sei den Einsatzkräften gelungen, zu verhindern, dass noch ein zweiter Baugestell-Kran umstürzte. Momentan sei die Lage stabil.

700.000 Euro Schaden

Die entstandenen Schäden am Firmengebäude und am umgestürzten Kran werden auf insgesamt 700.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.