Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau unterstützt einen Landwirt, der gegen die Umsetzung der Düngemittelverordnung in Rheinland-Pfalz klagt. Das hat der Verband mit Sitz in Koblenz mitgeteilt. Nach seinen Angaben hat der Landwirt aus der Eifel einen sogenannten Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht Koblenz eingereicht: Damit will er die Festlegung der sogenannten Roten Gebiete in Rheinland- Pfalz vom Gericht überprüfen lassen. Das sind die Gebiete im Land, in denen die Nutzung von Düngemitteln in Zukunft sehr stark eingeschränkt werden soll.