Bauarbeiter sperren in Bad Neuenahr-Ahrweiler für Bauarbeiten für die Landesgartenschau im kommenden Jahr teilweise den Kaiser-Wilhelm-Park. Der Grund: Sie planieren eine vier Meter breite Baustraße bis zur Ahr. Auf ihr sollen Baufahrzeuge das Material für eine neue Brücke über die Ahr transportieren. Der Brückenbau soll nach Angaben der Stadtverwaltung in den kommenden Wochen beginnen. Die Bauarbeiter bereiten auch die Errichtung der neuen Mühlenteichbrücke am Schwanenteich vor. Die Landesgartenschau soll in den Parks und Gärten an der Ahr von April bis Oktober im kommenden Jahr stattfinden. Die Organisatoren erwarten insgesamt rund 800.000 Besucher.