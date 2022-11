Noch mehr Stau rund um Koblenz befürchtet: Neue Baustelle an der B9

per Mail teilen

Seit Wochen kommt es, vor allem im Berufsverkehr, zu langen Staus rund um Koblenz. Ende November steht jetzt noch eine neue Baustelle auf der B9 bei Mülheim-Kärlich an.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mitteilt, geht es um Asphaltarbeiten an der Brücke auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn, kurz vor der Abfahrt Mülheim-Kärlich. In der Zeit zwischen dem 28. November bis zum 1. Dezember sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Verkehr auf der B9 nur auf einer Spur möglich

Demnach wird für die Arbeiten am 28. und 29. November zunächst der rechte Fahrstreifen und die Standspur gesperrt. Für den Verkehr bleibt dann nur noch die linke Spur. Am 30. November und 1. Dezember wird laut LBM dann die Überholspur gesperrt und der Verkehr über die neu errichtete rechte Fahrspur geleitet. Wie der LBM mitteilt, sei man bemüht, den Verkehr am 1. Dezember bereits gegen Mittag wieder uneingeschränkt freizugeben. Dies hänge jedoch davon ab, ob das Wetter mitspiele.

Infoseite für Baustellen in RLP Wer wissen will, wo in Rheinland-Pfalz gerade größere Baustellen sind, der findet diese Infos im Mobilitätsatlas des Landes unter https://verkehr.rlp.de. Über die Zoom-Funktion können einzelne Gebiete, wie zum Beispiel der Großraum Koblenz vergrößert und Details zu den Baustellen angezeigt werden.

Wegen der Arbeiten an der B9 ist mit einer weiteren Verschärfung der Verkehrssituation rund um Koblenz zu rechnen. Der LBM erklärt jedoch, dass die Arbeiten notwendig seien. Demnach ist die Fahrbahndecke der Brücke so marode, dass diese den anstehenden Winter nicht unbeschadet überstehen würde.

Stau rund um Koblenz hat viele Gründe

Nach Angaben des Verkehrsexperten Herbert Fuss vom ADAC Mittelrhein ist die Verkehrslage rund um Koblenz gerade äußerst angespannt. Pendler und Berufsfahrer müssten vor allem in den Morgen- und Abendstunden mit wesentlich längeren Fahrtzeiten als üblich rechnen. Die Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) hat dieses Problem auf SWR-Anfrage bestätigt.

Die Gründe für die Staus sind laut Fuss vielfältig. Zum einen spiele die Baustelle auf der Rheinbrücke in Neuwied eine große Rolle. Diese Arbeiten werden sich vermutlich noch bis Mitte Dezember hinziehen. Aber auch die Geschwindigkeitsbegrenzung für Busse und Lkws auf der Pfaffendorfer Brücke oder die Bauarbeiten an der Südbrücke in Koblenz seien Gründe dafür, dass es sich staut.

"Es gibt keine Ferien mehr und die Leute fahren wieder mehr mit dem Auto als mit dem Rad."

Verkehrsexperte: Stoßzeiten meiden und Fahrgemeinschaften gründen

Der November ist jedoch aus Erfahrung des Verkehrsexperten sowieso ein Monat, in dem mehr los ist auf den Straßen als üblich: "Es gibt keine Ferien mehr und die Leute fahren wieder mehr mit dem Auto als mit dem Rad." Hinzu komme, dass durch die positive Entwicklung der Pandemie in den Unternehmen vermehrt wieder Präsenz statt Homeoffice angesagt sei.

Die Empfehlung des Verkehrsexperten: Stoßzeiten meiden, so gut es geht, und Fahrgemeinschaften bilden. Mitfahrgelegenheiten ließen sich unter anderem über das Pendlernetz Koblenz finden. Ansonsten bleibe nur noch viel Geduld.