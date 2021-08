Der Bartholomäusmarkt in abgespeckter Form wird es in diesem Jahr doch nicht geben. Hauptgrund seien die hohen Kosten, unter anderem auch wegen der hohen Corona-Auflagen, sagte der erste Vorsitzende des Bartholomäusmarktvereins Bernd Geppert dem SWR. Als weiteren Grund nennt Geppert die steigenden Inzidenzen. Das Geld wolle man für das kommende Jahr sparen, wenn nicht nur der Bartholomäusmarkt, sondern auch der Blumenkorso in Bad Ems traditionell wieder am letzten Wochenende im August stattfinden kann, so Geppert.