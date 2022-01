In Unkel im Kreis Neuwied haben aufmerksame Bankangestellte am Donnerstagabend verhindert, dass eine Seniorin Opfer des sogenannten Enkeltricks wurde. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau auf der Sparkasse mehrere tausend Euro abheben. Auf Nachfrage eines Mitarbeiters der Bank gab sie an, sie benötige das Geld für ihren Sohn, der komme sonst in Haft. Der Bankangestellte informierte die Polizei. Die erkannte die Betrugsmasche mit dem sogenannten Schockanruf und verhinderte die Geldübergabe.