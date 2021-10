Bankmitarbeiter in Bad Ems verhindern Schockanruf-Betrug

Mitarbeiter einer Bank in Bad Ems haben nach einem sogenannten Schockanruf einen Enkeltrickbetrug verhindert. Laut Polizei wollte am Donnerstag eine 85 Jahre alte Frau einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei der Bank abheben. Die Mitarbeiter wurden misstrauisch und informierten die Polizei. Der schilderte die Seniorin, dass sie von einer Frau angerufen worden sei, die sich als Verwandte ausgegeben habe. Sie habe behauptet, sie müsse Geld zahlen, weil sie eine Fahrradfahrerin totgefahren habe. Per Telefon wiesen anschließend die Betrüger die schockierte Seniorin an, mit einem Taxi zur Bank zu fahren. Die Polizei verhinderte die Geldabhebung und Übergabe und erreichte die wirkliche Verwandte. Erst die konnte die Seniorin beruhigen und überzeugen, dass sie fast Opfer eines Betrugs ist geworden wäre.