Banken verringern Anzahl der Geldautomaten

Mehrere Banken im Norden von Rheinland Pfalz verringern nach eigenen Angaben die Anzahl der Geldautomaten oder schließen zum Teil einzelne Geschäftsstellen. Grund dafür sei, dass immer mehr Menschen bargeldlos zahlten und verstärkt Online-Banking nutzten. Von der Sparkasse Westerwald-Sieg heißt es beispielsweise, dass zwar keine Standorte geschlossen, aber die Zahl der Automaten in den einzelnen Geschäftsstellen reduziert würden, sollten diese nicht mehr genutzt werden. Die Volksbank RheinAhrEifel plant nach eigenen Angaben ab März in einigen Filialen die Schalter zu schließen und sie in Selbstbedienungsfilialen umzuwandeln - beispielsweise in Burgbrohl, Oberwinter oder Antweiler. Die Sparkasse Koblenz hat nach eigenen Angaben bereits einige SB-Stellen geschlossen, etwa im Stadtteil Arzheim und in Burgen. Außerdem sollen in den kommenden Jahren mehrere Standorte zu gemeinsamen Geschäftsstellen zusammengelegt werden. Beispielsweise die Standorte in den Koblenzer Stadtteilen Lützel und Neuendorf.