Nach Unfall: Überprüfung der Bahnübergänge wird vorgezogen

In Dierdorf (Kreis Neuwied) soll die Sicherheit an allen Bahnübergängen vorzeitig überprüft werden. Nach Angaben der Verbandsgemeinde findet die turnusmäßige Überprüfung alle zwei Jahre statt. Nach dem tragischen Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Dierdorf-Giershofen, sei sie diesmal aber vorgezogen worden. Anfang Februar war dort eine Frau ums Leben gekommen, als ein Zug ihr Auto aus noch unklarer Ursache erfasst hatte. Daraufhin hatte ein Dierdorfer Bürger eine Online-Petition gestartet und fordert nun den Bau einer Schranke an dem wenig befahrenem Bahnübergang. Die Unterschriftenaktion sei jedoch nicht Ursache für die Überprüfung der Bahnübergänge, teilte das Ordnungsamt mit.