Am Dienstag beginnt mit der Sperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen dem Koblenzer Hauptbahnhof und Koblenz-Ehrenbreitstein der Neubau des Bahntunnels in Horchheim. Nach Angaben der Bahn dauert die Erneuerung des Tunnels voraussichtlich mehr als anderthalb Jahre bis Juni 2023. Bahnpendler müssen Umwege in Kauf nehmen. Wegen der Sperrung werden nach Angaben der Bahn Züge der Linie RB 27 zwischen Neuwied und Koblenz Hauptbahnhof umgeleitet. In Engers, Vallendar und Koblenz-Ehrenbreitstein hält der Zug nicht. Während der Bauzeit gibt es eine neue Zugverbindung, den Rhein-Lahn-Pendel. Diese Bahn fährt stündlich zwischen Niederlahnstein und Neuwied. In Koblenz- Horchheim müssen sich die Bürger während der Bauzeit auf Lärmbelästigungen durch Lkw-Verkehr und Sprengarbeiten einstellen. Denn an der Großbaustelle muss teils auch Fels gesprengt werden. Die Gesteinsmassen werden mit Lastwagen abtransportiert. Der Bahntunnel in Koblenz-Horchheim wurde 1902 gebaut und ist knapp 580 Meter lang, der neue soll etwas länger werden und im Querschnitt breiter.