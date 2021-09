Ahrtalbahn soll im Herbst teilweise wieder fahren

per Mail teilen

Ein Teil der Ahrtalbahn kann voraussichtlich bis zum Ende der Herbstferien wieder eröffnet werden. Außerdem sollen sechs weitere Behelfsbrücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler gebaut werden.

Die Inbetriebnahme der Ahrtalstrecke würde bedeuten, dass bis Ende Oktober wieder Züge zwischen Remagen und Walporzheim fahren könnten, teilte der Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) Nord mit.

Ob das rechtzeitig klappt, liege daran, wie schnell die Deutsche Bahn den Bahnhof Heimersheim wiederherstellen kann, sagte Thorsten Müller, Vorsitzender des SPNV Nord. Aktuell fänden in Heimersheim Bauarbeiten statt.

Der Bahnhof in Heimersheim wurde bei von den Wassermassen schwer beschädigt. Pressestelle Deutsche Bahn AG / Patrick Kuschfeld

Keine Prognose für Strecke bis Ahrbrück

Für den Rest der Strecke bis Ahrbrück sei noch keine Prognose möglich. Müller wünscht sich, dass die komplett zerstörte Strecke so schnell wie möglich mit neuer Technik wieder aufgebaut wird. Auch eine Elektrifizierung könne er sich vorstellen. Das fordert auch die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand. Sie plädiert außerdem für die Reaktivierung der Strecke bis nach Adenau.

Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli wurden im Ahrtal laut SPNV mindestens sieben Eisenbahnbrücken und bis zu 20 km Streckengleis durch das Hochwasser weggeschwemmt.

Weitere Behelfsbrücken noch im Herbst

Auch für den Straßenverkehr und Fußgänger soll in den kommenden Wochen eine bessere Infrastruktur geschaffen werden. Das Technische Hilfswerk (THW) will bis Ende Oktober in Bad Neuenahr-Ahrweiler sechs neue Behelfsbrücken über die Ahr bauen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung können über einige Brücken aber nur Fußgänger gehen. Eine neue Ahrtorbrücke soll bereits Mitte September fertiggestellt werden. Im Anschluss daran will das THW unter anderem flussabwärts eine Fahrzeugbrücke errichten.

Zurzeit nutzen die Einwohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler die zweispurige Behelfsbrücke in der Landgrafenstraße, um über die Ahr zu kommen. Insgesamt wurden im Ahrtal mehr als 60 Brücken bei der Hochwasserkatastrophe zerstört.