Rechtsrheinische Bahnstrecke wegen Gleisarbeiten gesperrt

Die rechtsrheinische Bahnstrecke auf dem Abschnitt zwischen Kaub und Kamp-Bornhofen ist ab Freitagabend bis Montagmorgen (25.10.) für den Zugverkehr gesperrt. Grund sind Gleisbauarbeiten, die laut Bahn gegen 22 Uhr beginnen sollen. Bahnkunden im Mittelrheintal müssten wegen der Bauarbeiten das ganze Wochenende auf Busse umsteigen. Die Züge der RB 10-Rheingau-Linie zwischen Frankfurt und Neuwied, enden und beginnen in der Zeit in Kaub beziehungsweise in Kamp-Bornhofen. Auf diesem Streckenabschnitt fahren laut Bahn Ersatzbusse. In Kaub, Kestert, Sankt Goarshausen und Kamp-Bornhofen sind demnach während des Wochenendes Ersatzhaltestellen eingerichtet mit Fahrplänen für die Ersatzbusse. Das Unternehmen bittet Bahnkunden, gegebenenfalls einen früheren Ersatzbus zu nehmen, um Anschlusszüge etwa in Koblenz oder Frankfurt sicher erreichen zu können. Fahrräder können in den Bussen den Angaben zufolge nicht mitgenommen werden.