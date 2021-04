per Mail teilen

Eineinhalb Monate nach dem Felssturz bei Kestert im Mittelrheintal plant die Bahn, die rechtsrheinische Bahnstrecke ab 2. Mai wieder eingleisig zu öffnen. Ein Schutzwall und riesige Hangnetze sollen künftig für Sicherheit sorgen.

Europas meistbefahrene Güterstrecke soll nach Angaben der Deutschen Bahn ab 2. Mai zunächst eingleisig in Betrieb gehen. So schnell wie möglich solle dann auch das zweite Gleis wieder befahren werden. Wann genau, stehe aber noch nicht fest. Die ebenfalls noch gesperrte parallel verlaufende Bundesstraße 42 soll bereits am kommenden Montag tagsüber wieder einspurig befahrbar sein.

Schieferplatten krachen auf Bahnstrecke

Am 15. März hatten sich tonnenschwere Schieferplatten aus dem Steilhang nahe des weltberühmten Loreley-Felsens gelöst und waren auf die Schienen gekracht. Die rechtsrheinische Bahnstrecke und die parallele Bundesstraße 42 sind seitdem gesperrt. Verletzte gab es nicht. Die Züge werden derzeit über die linksrheinische Seite umgeleitet, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann. Für rechtsrheinische Bahnreisende gibt es bei Kestert Ersatzbusse.

Bahn rechnet mit Gesamtschaden von 20 bis 30 Millionen Euro

Um den Felshang bei Kestert im Mittelrheintal längerfristig zu sichern, soll nach Bahnangaben ein sechs Meter hoher und mindestens 100 Meter langer Schutzwall angelegt werden. Außerdem sollen riesige Hangnetze für zusätzliche Sicherheit sorgen. Die Bahn rechnet nach dem Felssturz bei Kestert mit einem Gesamtschaden von 20 bis 30 Millionen Euro.

Mittelrheintal ist überlastet

Zuletzt hatte die Bundestagsabgeordnete und Mitinitiatorin der Parlamentsgruppe Bahnlärm Tabea Rößner (Grüne) Kritik geübt. Bereits direkt nach dem Felssturz sei klar gewesen, dass der Bahnverkehr im Mittelrheintal längerfristig eingeschränkt und die Räumarbeiten Millionen Euro kosten würden, sagte Rößner.

Gerade das Mittelrheintal als Nadelöhr des europäischen Schienengüterverkehrs pfeife auf dem letzten Loch. Letztlich sei eine schon seit langem diskutierte Alternativtrasse unausweichlich - auch im Sinne einer Verkehrswende in der Klimakrise.

Güterzüge müssen Umwege fahren

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums werden derzeit täglich etwa 85 der 114 normalerweise rechtsrheinisch verkehrenden Güterzüge auf die linksrheinische Strecke umgeleitet. Etwa 29 Güterzüge müssten noch größere Umwege fahren.