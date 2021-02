Bahnlärmgegner der Initiative Pro Rheintal aus Boppard wollen heute Vormittag (25.02, 10.00) ihre Zusammenarbeit mit Bahnlärmgegnern in Österreich beginnen. Die Initiative Pro Rheintal habe sich bereits im vergangenen Jahr mit drei Initiativen am Wörthersee in Österreich zusammengeschlossen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bahnlärmgegner. Während einer Video-Konferenz soll heute nun eine erste gemeinsame Erklärung vorgestellt werden. Sie beinhalte weitreichende Forderungen an Politik und Bahnunternehmen in Deutschland und Österreich, um den Bahnlärm entlang des Mittelrheins sowie auf der Wörthersee-Strecke einzudämmen.