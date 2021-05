per Mail teilen

Seit dem Felsrutsch Mitte März wurde der Bahnverkehr im Mittelrheintal umgeleitet. Die Anwohner auf der rechten Rheinseite haben die Ruhe genossen - seit heute rollen die Züge wieder.

Die Trasse - eine der meistbefahrenen in Europa - ist seit dem frühen Samstagmorgen eingleisig wieder für den Verkehr frei. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn dem SWR.

Ein sechs Meter hoher und 100 Meter langer Schutzwall wurde errichtet, alter Schotter entfernt und neue Gleise eingebaut und verschweißt. Fachkräfte haben laut Bahn auch die Oberleitungsanlage instandgesetzt und einen Mast erneuert. An 620 Felsankern wurden zudem Hangnetze befestigt.

Das zweite Gleis benötigt die Bahn zunächst weiter für den Abtransport von Geröll und Gesteinsresten. Ab Sonntag (9. Mai) sollen Züge die Mittelrheinstrecke dann wieder komplett befahren können.

Pro Rheintal befragt Anwohner

Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal hat in der Zwischenzeit Stimmen von Anwohnern gesammelt, die in den vergangenen sieben Wochen zur Abwechslung mal die Ruhe auf der rechten Rheinseite genießen konnten. Sie sollen laut des Vereins zusammen mit Auswertungen von rund 2.000 Fragebögen sowie Forderungen zum Krach im Mittelrheintal in diesem Sommer als "Bahnlärm-Buch" veröffentlicht werden.

"Bei geöffnetem Fenster in Ruhe schlafen zu können, ist wie ein Märchen" Paul Hesse, Anwohner in Braubach

"Bei geöffnetem Fenster in Ruhe schlafen zu können, ist wie ein Märchen", urteilt Paul Hesse in Braubach bei Koblenz. Auch Elly Emschermann in Kamp-Bornhofen empfindet es momentan "besonders nachts als sehr wohltuend, dass keine Güterzüge fahren, und wir schlafen wesentlich besser". Schon seit vielen Jahren litten sie und ihr Mann unter dem "enormen Bahnlärm" und Schlafstörungen.

Felsrutsch bei Kestert legte Verkehr lahm

Am 15. März waren in Kestert tonnenschwere Schieferplatten von einem Steilhang Richtung Schienen gekracht - 13.000 bis 16.000 Kubikmeter nach Schätzung der Bahn. Verletzte gab es nicht. Seitdem hatte die Deutsche Bahn den Hang im Welterbe Oberes Mittelrheintal mit großem Aufwand gesichert. Dazu zählten Sprengungen von gelockertem Gestein.

Güterverkehr linksrheinisch umgeleitet

Die meisten Güterzüge wurden linksrheinisch umgeleitet. Dort fahren sonst überwiegend nur weniger laute Personenzüge. Nicole Wöllner wohnt in Koblenz-Stolzenfels nur zehn Meter von den linksrheinischen Gleisen entfernt: "Mal abgesehen davon, dass wir ewig vor dem Bahnübergang stehen, bis wir zu unserem Haus gelangen, sowie dem ohrenbetäubenden Lärm, sind am unerträglichsten die Erschütterungen geworden." Wöllner betont: "Es ist wie hundert Mal am Tag ein Erdbeben zu haben."

Ingelore Becker im linksrheinischen Oberwesel klagt über Risse in zwei Scheiben ihres Wintergartens und in ihrem Haus. Sie fragt, was Umrüstungen sehr lauter Waggons nützten, wenn diese immer nur einen Teil eines Güterzugs ausmachten.

Teresa Arnold-Swiderski im linksrheinischen St. Goar-Fellen empfiehlt den Bahnverantwortlichen, hier selbst ein paar Nächte zu verbringen. Im Herzen des Welterbes ergänzt sie: "Es könnte hier so schön sein. Leider sind wir gezwungen, das Haus wieder zu verkaufen. Hier kann man nicht leben."

Anwohner leiden unter Bahnlärm im Mittelrheintal

Karin Wintermantel im rechtsrheinischen Geisenheim fordert: "Die Bahn, und hier die Bundesregierung, sollte verklagt werden, weil sie mich nicht schützt. Sie foltert die Menschen jede Nacht." Im ebenfalls rechtsrheinischen Braubach sagt Monika Voss: Der Bahnlärm "macht uns das Leben zur Hölle". Urlauber fragten, "wie wir diesen Lärm nur aushalten und nicht krank werden".

Der Vorsitzende von Pro-Rheintal, Frank Groß, spricht beim Bahnlärm im Mittelrheintal immer noch von "Mord auf Raten". Er betont: "Wir sind nicht gegen die Bahn." Aber Güterzüge dürften nachts gar nicht mehr oder nur noch langsam fahren - und auch tagsüber nicht mehr mit viel zu hohem Tempo durch Orte dicht an Häusern vorbei rattern. Die Bahnstrecken beiderseits des Mittelrheins sind schon vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten mit engen Kurven gebaut worden. In den Augen vieler Kritiker gelten sie als deutlich überlastet.

Die rechtsrheinischen Gleise sind Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Dort sind in den vergangenen sieben Wochen nur noch regionale Personenzüge gefahren.

Bahn verweist auf Schallschutz und Umrüstung von Waggons

Die Deutsche Bahn verweist auf Schallschutzwände im Mittelrheintal sowie die flächendeckende Umrüstung auf leisere Waggons: Dabei sind Bremssohlen aus Verbundstoff eingebaut worden, bei dem die Laufflächen der Räder nicht wie bei alten Bremsklötzen aus Grauguss aufgeraut werden. Glatte Räder auf glatten Schienen rollen leiser. Seit Ende 2020 sind besonders laute Güterwaggons in Deutschland verboten. Kritiker monieren, nicht alle ausländische Bahnunternehmen hätten hier rechtzeitig auf Flüsterbremsen umgerüstet.

Das Bundesverkehrsministerium hat kürzlich mitgeteilt: "Im Rahmen des aktuellen Forschungsauftrages zur Machbarkeit einer leistungsfähigen Alternativstrecke für den Güterverkehr wird nach möglichen Trassenalternativen gesucht, um die Belastung im Mittelrheintal durch den Güterzugverkehr zu reduzieren." Schon seit längerem im Gespräch ist ein mehr als 100 Kilometer langes Tunnelsystem abseits des Rheins durch Westerwald und Taunus. Seine Umsetzung würde Milliarden kosten - und seine Eröffnung wohl Jahrzehnte dauern.

Schutzwall bei Kestert sorgt für Gerüchte

Inzwischen gibt es in Kestert Aufregung um den etwa 100 Meter langen und sechs Meter hohen Schutzwall, der vor dem abgerutschten Hang aufgeschüttet wurde. Im Internet heißt es, er solle angeblich auf Dauer bestehen bleiben. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD), hat deshalb von der Deutschen Bahn Aufklärung gefordert.

Der gut 100 Meter lange und sechs Meter hohe Schutzwall würde eine Fläche von etwa 75.000 Quadratmetern dauerhaft abschneiden, wenn er bestehen bliebe. (Archivbild) Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Dauerhafter Wall würde Zufahrt zu Wohnhaus abschneiden

In seinem Schreiben heißt es, durch den Schutzwall werde auch die dortige Bahnunterführung unpassierbar. Sie sei aber die einzige Zufahrt zu einer Fläche von rund 75.000 Quadratmetern in der Gemarkung Kestert. Neben Obst-Wiesen befände sich dort auch ein Wohnhaus. Die Verbandsgemeinde Loreley werde es nicht zulassen, dass dieser Bereich in Zukunft nur noch über eine Treppe oder eine Fußgängerunterführung zugänglich sei.

Deutsche Bahn spricht von einem Missverständnis

Inzwischen hat die Bahn geantwortet, sie spricht von einem Missverständnis: Der Schutzwall sei nur kurzfristig aus Sicherheitsgründen errichtet worden. Die endgültige Befestigung des Hanges werden die Deutsche Bahn später mit den Behörden und Kommunen vor Ort abstimmen, so wie sonst auch.

Aktuell prüfe man verschiedene mögliche Standorte für einen dauerhaften Schutzwall, auch im Hinblick die Befahrbarkeit des Weges. Alle Auflagen zur Bewahrung der Welterbe-Kulturlandschaft sollten dabei umgesetzt werden. Konkrete Angaben dazu könne man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen.