Brücke gesperrt: Züge zwischen Koblenz und Neuwied betroffen

Die Urmitzer Eisenbahnbrücke über den Rhein ist von Freitagabend um 22:30 Uhr bis Montagmorgen wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Nach Angaben der Bahn fallen Züge zwischen Koblenz und Neuwied deswegen aus oder werden umgeleitet. Laut Bahn sollen unter anderem folgende Züge von der Sperrung am Wochenende betroffen sein: die Linie RB 28 von Neuwied nach Niederlahnstein soll ausfallen. Die Regionalbahn von Frankfurt nach Neuwied endet demnach in Koblenz. Die Linien RB 27 und der RE 8 sollen umgeleitet werden. Zwischen Neuwied und der Urmitzer Rheinbrücke fahren nach Angaben der Bahn Busse. Reisende sollen sich vor der Fahrt auf der Internetseite der Deutschen Bahn informieren. Die Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke laufen bereits seit Anfang März. Nach Bahnangaben müssen Brückenbalken dringend erneuert werden, was bei dieser Brückenkonstruktion besonders aufwändig ist.