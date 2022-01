Bahn sichert Felshang

Die Bahn sichert nach eigenen Angaben ab dem kommenden Monat an der Lahntalstrecke in Balduinstein einen größeren Felshang. Dort hatte sich in der Nähe des Bahnhofs im November mehrfach Gestein gelöst, verletzt wurde laut Bahn niemand. Die Bahn hat die Gesteinsbrocken entfernen und den Felsen begutachten lassen. Jetzt sollen jeweils drei Fangnetze und Steinschlagschutzzäune angebracht werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende März dauern. Ursprünglich sollte der Felshang in Balduinstein erst 2024 gesichert werden, die Arbeiten werden nun vorgezogen. Die Baukosten belaufen sich nach Angaben der Bahn auf etwa 300.000 Euro.