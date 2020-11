per Mail teilen

Die deutsche Bahn investiert rund 2,3 Millionen Euro in zwölf Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Saniert wird unter anderem der Bahnhof in Betzdorf im Westerwald. Wie die Bahn mitteilt, wird der Bahnhof mit neuen Sitzmöglichkeiten und einem neuen Bahnsteig ausgestattet. Das Geld für die Sanierung der zwölf Bahnhöfe kommt größtenteils vom Bund. Insgesamt bekommt die Deutsche Bahn rund 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.